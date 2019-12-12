زيدان يتعهد بإقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا

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أحمد منسيالخميس 2019/12/12 02:41 م بتوقيت أبوظبي
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد
تعهد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بإقصاء ليفربول الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا، حال مواجهته.
ونجح ليفربول في التأهل متصدرا لمجموعته برصيد 13 نقطة، متفوقا على نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني، في الوقت الذي تأهل فيه ريال مدريد وصيفا لمجموعته خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال زيدان مبتسما في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "سنفوز على ليفربول إذا واجهناهم في دوري أبطال أوروبا".
وقد يواجه ريال مدريد نظيره ليفربول، حامل اللقب، في الدور ثمن النهائي، خلال القرعة التي تُقام في مدينة نيون السويسرية يوم الإثنين المقبل.
ورفض المدرب الفرنسي الحديث عن القرعة، في ظل المنافسات القوية التي تنتظر الفريق خلال الدور المقبل.
وسيكون المنافس المنتظر للفريق الإسباني بين ليفربول ومواطنه مانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ ولايبزيج الألمانيين.
يُذكر أن الفريقين تواجها في نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق الملكي في الفوز بنتيجة 3-1، ليحصد لقبه الـ13.
وكتبت هذه المباراة نهاية حقبة المدرب الفرنسي الأولى مع ريال مدريد، حيث أعلن رحيله عن الفريق بعدها، قبل أن يعود لتدريبه في مارس/آذار الماضي.
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