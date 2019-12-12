25 مليون دولار لضحايا هارفي واينستين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أرون فيلر، محامي الممثلة باث دي لا هيورتا، إحدى الضحايا المفترضات للمنتج الأمريكي هارفي واينستين، التوصل إلى اتفاق مبدئي تبلغ قيمته 25 مليون دولار، للتعويض على عشرات النساء اللواتي يتهمنه بانتهاكات جنسية.

ووفقا لما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، لن يكون لهذا الاتفاق الذي يبقى أن يوافق عليه القاضي، أي أثار على محاكمة واينستين، فعليه المثول ابتداء من 6 يناير/كانون الثاني أمام محكمة في مانهاتن بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن شركات تأمين مجموعة "واينستين كومباني"، التي أعلنت إفلاسها، وافقت على دفع 47 مليون دولار إلى الضحايا المفترضات في قضايا تحرش، ولن يدفع واينستين أيا من هذه المبالغ، إذ إن شركات التأمين ستتولى الأمر بما في ذلك تكاليف القضاء.

وفي حال الإقرار على الاتفاق سيضع حدا للملاحقات التي باشرتها كل النساء اللواتي يقبلن بالشروط، في حين تحتفظ الأخريات بحق المطالبة بتعويضات أمام المحاكم المدنية.

ونددت عدة ضحايا للمنتج ومحاميهن فورا بشروط الاتفاق، وقال دوجلاس ويجدور محامي امراتين تؤكدان أنهما تعرضتا للاعتداء "نرفض فكرة أن هذا الاتفاق هو أفضل ما يكون للضحايا".