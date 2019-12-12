"لالي".. جديد المطرب طوني قطان

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هشام لاشينالخميس 2019/12/12 05:02 م بتوقيت أبوظبي
طوني قطان يحلم بتحقيق نجاح أغنيته "نعنع" مرة أخرى
طرح المطرب الأردني أغنية جديدة بعنوان "لالي"، الأربعاء، عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".
الأغنية الجديدة من ألحان طوني قطان وتوزيعه وكلمات رائد شطناوي.
قطان اشتهر بتقديم اللون الشعبي وحقق به نجاحات كبيرة، خصوصا أغنية "يلي بتحب النعنع" التي حقق بها أكثر من 75 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
قطان مطرب وملحن وموزع موسيقي أردني من أصل فلسطيني، احترف الغناء عام 2005 حيث قدم عددا من الأعمال الفنية الغنائية.
وأصدر قطان ألبومه الغنائي الأول عام 2008 بعنوان "ملكش زي"، بالإضافة لعشرات الأغنيات والكليبات المصورة، بالإضافة للأغاني الوطنية الفلسطينية.
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