من هي جورجينا رودريغيز "فتاة أحلام" كريستيانو رونالدو؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم يكن ببال جورجينا رودريغيز عندما عملت في متجر "غوتشي" أن تصبح يومًا حلم النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو وأن تراقبها عدسات الكاميرات أينما حلّت وارتحلت.

ولدت جورجينا في الـ 27 من يناير 1994 في مدينة خاكا الإسبانية، وفي الوقت الذي عاشت فيه حياة هادئة في بداية حياتها المهنية، تغير كل شيء بعد لقائها نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو في عام 2016، إذ لفت الزوجان الانتباه إلى أنفسهما من خلال نزهة منتظمة معًا، وفي غضون بضعة أشهر، ارتقت من مجرد اهتمام لاعب كرة القدم إلى صديقته الرسمية.

ليلمع نجم جورجينا بعدها كعارضة أزياء، وراقصة وممثلة إسبانية، وتشتهر كإحدى نجوم إنستغرام وتتمكن من كسب شهرةٍ واسعة أظهرتها مؤخرًا على غلاف مجلة "صحة المرأة" الإسبانية في عدد يوليو 2018، كما ظهرت لها صورة فوتوغرافية إصدار "هاربر بازار" في عدد يوليو 2018. كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى، بما في ذلك "مجلة VIP" (البرتغال)، "مجلة الحب" (إسبانيا)، "مجلة نوفا جينتي" (البرتغال)، "مجلة لوكس" (البرتغال) و"مجلة المغنية دونا"(إيطاليا).

Advertisements

وعلى الرغم من أنَّ تفاصيل أول لقاءٍ شخصي بينهما غير معروف وما زال غامضًا حتى هذه اللحظة، إلا أنه يُشاع أن رونالدو كان قد شاهد جورجينا للمرة الأولى في منطقة كبار الشخصيات، في حفل "غوتشي" في مدريد.

ومن ثم بدأت العلاقة بينهما تتطور شيئًا فشئًا، ولكنهما فشلا في الاختفاء عن أعين الكاميرات أثناء تواجدهما معًا في أماكن عامة، ولعل أبرز ما حدث، هو محاولة رونالدو التنكر باستخدام شعر مستعار ونظرات شمسية، أثناء رحلتهما معًا إلى ديزني لاند في باريس.

ومنذ ذلك الحين، بدأت جورجينا حضور المباريات، وبالطبع كانت جزءًا من عائلته التي سافرت لكل حفلات الفيفا لتوزيع الجوائز، وتواجدت وسط الحضور برفقة أمه، شقيقاته وأبنائه.

ومما لا شك فيه أنَّ علاقة جورجينا بعائلة كريستيانو وأبنائه جيدة، خصوصًا ابنه كريستيانو جونير وهو الذي يحظى برعاية رونالدو الكاملة، ولكن تظل الهوية البيولوجية لوالدة جونيور لغزًا كبيرًا منذ أن تمت ولادته في الولايات المتحدة في 2010.

ولكن إليكِ تفاصيل العلاقة التي جمعت جورجينا ورونالدو وماذا كانت تعمل قبل شهرتها وأجرها الذي كانت تتقاضاه.