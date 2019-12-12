مؤلف "ممالك النار" يرد على تدوينة يوسف زيدان عن طومان باي

رد الكاتب محمد سليمان عبد المالك على ما قاله الكاتب يوسف زيدان اليوم الاثنين في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كتب: "اللي يقولك طومان باي ما كانش مصري، قول له لا ده كان مصري أكتر مني ومنك، إحنا مصريين بالولادة والجنسية، إنما هو كان مصري بالقرار والاختيار".

وقال عبد المالك: "طومان باي حب الناس وحبوه، انتماؤه كان لأرض مصر والعرب، فيه بنت مصرية جدعة على تويتر ردت على جهول بيقول عليه إنه شركسي، بمربع ابن عروس الشاعر الشعبي العبقري:

من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه

ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اتباعه

وتابع: "اللي يقول لك إنه كان عبد بيحكم عبيد، قول له اتكلم عن نفسك، العبيد هما اللي الغيرة عمت قلوبهم قبل بصرهم، وبقوا حاقدين وناقمين، وإن الخطر عمره ما كان من طومان باي، لكن من خاير بك وجان بردي.

وأضاف: "طومان باي الفارس، الزاهد، الولي، العاشق، الحالم، الأشرف أبو النصر اللي ما كسروش غير الخيانة، اللي مات واقف زي الرجالة ما بتموت، واللي رمى في الأرض بذرة الهوية القومية المصرية اللي كبرت وطرحت بعد مئات السنين من الظلام العثماني، ولسه بتطرح وهتطرح طومان باي اللي اتظلم في التاريخ، وفي الدراما، جه أخيرًا الوقت بعد ٥٠٠ سنة من استشهاده إننا نرد له جزء من الجميل، ونقول له إننا حبيناه، وبنحبه، وهنفضل نحبه، وأمانة لكل اللي يزور ويعدي من جنب باب زويلة أو قبة الغوري، يقرا على روح طومان باي الفاتحة، زي ما وصى هو بنفسه، تحت المشنقة".

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