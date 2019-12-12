أحمد مكي يعود بـ"حزلقوم" على خشبة "كايرو شو"

القاهرة – لايف ستايل
أعلن مسرح كايرو شو الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاته مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.
وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لـ"كايرو شو" عن سعادته بتقديم شخصية حزلقوم في عمل مسرحي، مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتليفزيون من قبل، ويتحقق في المسرح حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة، وأضاف: "اخترت حزلقوم لأني من أشد المعجبين بالشخصية ودائمًا ما كانت قادرة على انتزاع الابتسامة مني ومن كل من أعرفهم بكافة الأعمار والمستويات".
وكشف "الهواري"، عن شخصية مخرج العرض وهو المخرج كريم سامي، والذي وصفه بأنه واحد من أنجب أبناء مسرح كايرو شو، لافتا إلى إيمانه دائما بقدرات كتيبة شباب المبدعين الذين تزخر بهم أعمال كايرو وشو، ويقينه في أنهم سيكونون على قدر الفرصة الكبيرة التي تم منحها لهم.
يشارك أحمد مكي بطولة حزلقوم، بيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد محمود.
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