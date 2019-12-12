رئيس مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي يهدي نجاحه إلى فوزي فهمي

أعرب الدكتور علاء عبد العزيز، رئيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة، عن سعادته بنجاح الدورة الأولى من المهرجان التي أسدل الستار عنها مساء الأحد الماضي.

وقال "الجميع خرج من هذا المهرجان فائز، ولم يقتصر الفوز على جوائز و شهادات تقدير فقط ، بل وجود فعالية مسرحية للمعاهد المتخصصة في مصر أمرا كنا نحتاجه كثيرا" .

وأضاف "أريد إهداء هذا النجاح إلى الأستاذ الدكتور فوزي فهمي الذي يتجسد فيه مثال المعلم الأكاديمي الخبير موسوعي المعرفة غير المنفصل عن مجتمعه و لا عن الممارسة المسرحية".

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوي، وأقيمت فعالياته تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوي.

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