محمد لطفي يكشف تفاصيل دوره في فيلم "استدعاء ولي عمرو"

قال الفنان محمد لطفي إنه يقوم بشخصية مجدي الرايق وهي شخصية جديدة، لافتا أن الفيلم فكرة جديدة وهو اجتماعي كوميدي وبه مشاعر وإنسانيات جميله وهذا الذي أثار إعجابه للقيام بالدور.

وأشار محمد لطفي إلى أنه بذل الكثير من المجهود مع المؤلف محمد سمير مبروك علي هذه الشخصية وأيضا مع المخرج أحمد البدري وأتمني أن تنال إعجاب الجماهير.

وكشف "محمد لطفي": أنه يقوم بتصوير فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

ويذكر أن أخر أعمال محمد لطفي كان فيلم "حملة فرعون"، والذى تم عرضه فى موسم أفلام عيد الفطر الماضى.

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