ترشيح تشارليز ثيرون لجائزة أفضل ممثلة عن Bombshell

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: رُشِّحَت النجمة تشارليز ثيرون للفوز بجائزة أفضل ممثلة إلى جانب الممثلتين نيكول كيدمان ومارجوت روبي. المرشحتان عن أفضل ممثلة في دور مساعد في الفيلم الدرامي (bombshell) الذي حقق ”مفاجأة“ بعدد ترشيحاته بين الأفلام لنيل "جوائز نقابة ممثلي الشاشة". علماً أنه سيتنافس على الجائزة الكبرى كأفضل طاقم عمل، و تدور أحداثه حول اتهامات بالتحرش الجنسي في قناة فوكس نيوز. مع الإشارة إلى أن الأنظار تتوجه نحو إلى "جوائز نقابة ممثلي الشاشة" بوصفها مؤشراً على فرص الأفلام في الفوز بجوائز الأوسكار إذ يشكِّل الممثلون الكتلة التصويتية الأكبر في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة للأوسكار. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في حفلٍ ينقله التلفزيون من مدينة لوس انجليس يوم 19 يناير المقبل.

ونال الفيلم أربعة ترشيحات في المجمل، ليتنافس أيضاً على جائزة أفضل طاقم عمل مع الأفلام "The Irish Man" و"Once upon a time in Hollywood"، و"Jojo Rabbit"، والفيلم الكوري الجنوبي (Parasite).

هذا وحصل الفيلم "The Irish Man" على ترشيحات في فئة أفضل ممثل في دور مساعد لكل من آل باتشينو وجو بيشي لكن غاب عن الترشيحات روبرت دي نيرو أحد أبطال الفيلم إذ سيتسلم جائزة عن مجمل أعماله خلال مراسم توزيع الجوائز.

ومن بين المرشحين الآخرين براد بيت وليوناردو دي كابريو عن فيلم (Once upon a time in Hollywood). كما ترشحت الممثلة سكارليت جوهانسون عن فيلمي Marriage story“ و(Jojo Rabbit).

في التلفزيون

أما بفئات التلفزيون، فكان من بين المرشحين مسلسل (The Morning Show) من بطولة جينيفر أنيستون وستيف كاريل. والمسلسل من إنتاج شركة أبل التي تعرضه على خدمة أبل تي في بلس.

ومن بين المسلسلات الأخرى المنافسة (Game of Thrones) ”صراع العروش“ و(The Crown) ”التاج“ و(Fleabag) و(The Marvelous Mrs. Maisel).