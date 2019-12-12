شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وأمينة خليل فى فيلم جديد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان حسن الرداد عن خوضه فيلم جديد مع الفنانة أمينة خليل، ولم يكشف عن تفاصيل آخرى عن الفيلم، واكتفى بنشر صورة له مع أمينة خليل فقط، وكتب عليها قائلا:" اللى جاوب امبارح إنه فيلم جاوب صح إن شاء الله ده فيلم جديد يا رب يعجبكم"، و قد سأل حسن أمس متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، " تفتكروا مين الممثلة اللى معايا فى الصورة؟ و هل العمل ده فيلم جديد ولا مسلسل"، ليكشف عن العمل اليوم.

ويشارك حسن الرداد، فى مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.

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بوست حسن الرداد



حسن الرداد و أمينة خليل