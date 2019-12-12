شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس النجمة ليلى علوى ويمنحها درع الجامعة خلال ندوة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة يوم الثلاثاء المقبل فى االثانية عشر ظهرا. وتقام الندوة تحت إشراف أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والأستاذ الدكتور جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع. Advertisements ويحضر الندوة عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة، ويعرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وتناقش مع شباب الجامعة دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع، وتتحاور معهم وتجيب على ما يشغلهم من تساؤلات وتدير الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان.

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