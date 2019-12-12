شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى ذكرى وفاة الإعلامى جبران توينى: "هالسنة انتقمنالك وما سكتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، ذكرى وفاة النائب والإعلامى اللبنانى جبران تويني والذى لقى مصرعه فى انفجار هز المنطقة الصناعية إحدى ضواحى بيروت الشرقية، عام 2005.

وقالت إليسا عير تويتر :"بمتل هالنهار، أبشع جريمة بتاريخ لبنان الحديث انعملت. لحقو صحافي لكلامو وجرأتو بكل جبن، لحقوه من المطار عا بيتو، قتلوه بكل متفجرات الحقد اللي عندن ياها، وفكّرو حالن بيسكّتو شعب كامل. هالسنة انتقمنالك يا جبران... ما سكتنا!".

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اليسا

وكان جبران توينى من بين أبرز الأصوات اللبنانية المعارضة للهيمنة السورية على لبنان، حيث وظف موقعه كرئيس تحرير لجريدة النهار للدعوة لإنهاء الهيمنة السورية، بل كان من أول الشخصيات الإعلامية التي جازفت بمجاهرته بالرأى فى عام 2000 عقب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد 18 عاماً من الاحتلال، ووجه رسالة في خطاب مفتوح إلى نجل الرئيس السورى بشار الأسد وقال فيها "لابد أن تدرك أن الكثير من اللبنانيين غير مرتاحين للسياسات السورية فى لبنان".