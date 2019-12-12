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شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيى حفلا فى ساقية الصاوى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الخميس الموسيقى هشام خرما حفلا موسيقيا على مسرح الحكمة بساقية الصاوي فى الـ 8 مساءً، ومن المتوقع أن يضفى "خرما" على الحفل جوا من السحر والجمال، من خلال موسيقاه الجديدة من نوعها، والتى تمزج بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية.
ويقدم فى الحفل عددا من مقطوعاته المتميزة، والتى من بينها "كن وسهلة وبسيطة واليقين "، ومن ناحية أخرى مازال فيديو كليب "حلق معى" أحدث أعمال هشام خرما والمطربة ميريل مختار مستمرا فى تحقيق النجاح على اليوتيوب ويقترب الآن من 4 مليون مشاهدة بعد أن طرحته شركة "جاما ميوزيك" منذ 15 يوما.
هشام خرما
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