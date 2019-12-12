شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التلقيح الصناعى .. تعرف على رسالة جوليان هوج وهى تلعب الباتيناج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جوليان هوج قررت أن تشارك محبيها و معجبيها بلحظات ممتعة خاصة، وذلك عبر الـ social media .

نشرت جوليان هوج البالغة من العمر ( 31 عام ) مقطع فيديو قصير علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " ، حيث ظهرت وهي تتدرب على لعب " الباتيناج " ، فقد ظهرت وهي تضع يديها على الأرض، و تتحرك بالباتيناج ببطء.

هذا المقطع هو من كواليس حلقة برنامج " Holidays with the Houghs "التي ستعرض 16 ديسمبر الجارى، وعلقت جوليان هوج علي الفيديو فكتبت :" ليس بالضروري أن تكون رائع منذ البداية .. لكن عليك ان تبدء لكي تصبح عظيم ".

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وكانت جوليان هوج الراقصة والممثلة الأمريكية أعلنت عن رحلة التلقيح الاصطناعى والخصوبة مع زوجها بروكس لايش، التى بدأتها وقت الصيف على أمل الحمل، مؤكدة أن الأمر ليس صعبا أو يحمل عبئا بالنسبة لها.