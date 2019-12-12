شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام الكعبة .. سعد الصغير يدعو لـ شعبان عبد الرحيم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان سعد الصغير، مناسك العمرة اليوم الخميس، ودعا سعد من أمام الكعبة في الحرم للمطرب الراحل شعبان عبد الرحيم.

وكتب سعد الصغير، على الفيديو الذى نشره له عبر حسابه على انستجرام، قائلا :"عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك يا وزير الحنيه يا طيب يا ابسط حد فى الدنيا انهاردة وانا بعمل عمره فضلت ادعيلك والله احنا وكل الناس اللي معايا وأنا مقدرش انساك ولا أقدر أنت عملت معايا ايه وعارف انت كنت بتحبني قد ايه ربنا يرحمك ياعم شعبان يارب وانت في أحسن مكان في العالم دلوقتي".

ويشارك سعد الصغير، في مسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصرى وحسن الرداد واللبنانية مايا دياب وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وسعد الصغير وبدرية طلبه وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وضيفة شرف المسرحية الإعلامية إنجى على، وهى من تأليف محمد عز وأحمد فوزى وإخراج أشرف زكى.

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