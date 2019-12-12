شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك عن العمل مع أنجيلينا جولى: محظوظة للعمل مع بشر رائعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية سلمي حايك، صورة لها مع النجمة أنجلينا جولي والفنان كوميل نانجاني، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معبرة عن سعادتها للعمل معهما.

وعلقت سلمي حايك على الصورة، قائلة :"كم كنت محظوظة، ظننت أنني سوف أعمل مع ممثلين كبار يلعبون دور الفضائيين ، واتضح أنني أصبحت أيضًا صديقة لبشر رائعين".



سلمى حايك

ويستكمل النجوم تصوير دورهما فى الفيلم الجديد Eternals، ويشاركهما البطولة أيضا، ريتشارد مادن، كيت هارينجتون، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان، و من إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

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و من ناحية أخرى تشارك "سلمي حايك" في فيلم Like a Boss مع تيفانى حديش وروز بيرن، ومن المقرر أن يعرض فى دور العرض فى الولايات المتحدة فى 10 يناير من العام المقبل.