ويتني هيوستن تعود للحياة وتحيي حفلا غنائيا في باريس خلال مارس 2020

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واشار موقع "شارتس فرانس"، بسبب وجود عدد كبير من محبي وعشاقي هيوستن في فرنسا، فقد تم الإعلان عن حفل موسيقي واحد فقط بهذه الجولة في باريس، وتحديدا في Salle Pleyel يوم 15 مارس 2020 .
وكشف القائمون علي سلسلة حفلات ويتني هيوستن أنه من المقرر أن تبدأ الجولة في 25 فبراير 2020 في شيفيلد بانجلترا .
والجولة تضم 27 حفلا ، وذلك في لندن و دبلن و بروكسل و أمستردام و فيينا و كوبنهاجن و أوسلو و موسكو و ستوكهولم.
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