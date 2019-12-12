شكرا لقرائتكم خبر عن بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بمقطع فيديو له، وهو يرقص على مهرجان " بيقولوا عنى بتنك" للمدفعجية، ونال الفيديو إعجاب متابعيه و أصدقائه من الوسط الفنى، وحرص كل من فتحى عبد الوهاب وآيتن عامر ودينا فؤاد، بالتعليق على الفيديو بإيموجى بيضحك.

ويواصل محمد رجب، تصوير مسلسل " الأخ الكبير"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

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والأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد اخر من الفنانين.