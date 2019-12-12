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شكرا لقرائتكم خبر عن ريكي مارتن يكشف عن وجه أبنته "لوتشيا" لأول مرة.. ويعلق: صاحبة أحلامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى ريكي مارتن، متابعيه بأول صورة مع أبنته "لوتشيا"، التى أعلن تبنيها وزوجه السورى الأصل خوان يوسف خلال الفترة الماضية.
ونشر مارتن صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يظهر فيها وهو يحمل طفلته بين يديه، وينظر اليها بمحبة وابتسامة، معلقا :" إنها صاحبة أحلامى".
وللفنان ريكى مارتن وزوجه جوان 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوتشيا.
ريكي مارتن
وأعلن ريكي فى عدة مناسبات سابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة ولذلك يسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما.
وكان ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السورى الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكى مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوغا كارلوس جونزاليز أبيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ريكي مارتن يكشف عن وجه أبنته "لوتشيا" لأول مرة.. ويعلق: صاحبة أحلامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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