صور| بينهم شيكو وهشام ماجد.. أبطال "عطل فني" يدعمون الطفلة السعودية "ليال"

محمد اسماعيل - القاهرة - حضرت "ليال" وهي طفلة سعودية من ذوي القدرات الخاصة، وتعمل عارضة أزياء، بروفات مسرحية عطل فني، التي تجري بروفاتها حاليا، لعرضها في موسم الرياض بالسعودية.

ونشر عدد من أبطال صورا تجمعهم بالطفلة ليال، عبر حساباتهم على إنستجرام.

وعلق شيكو على صوره مع الطفلة: "ليال جت إمبارح اتفرجت علي حتة من المسرحية، اللي بنعملها، أول واحدة تشوفها وكانت مبسوطة بس احنا اللي كنا مبسوطين أكتر أنها جت، نورتينا يا ليال، وإن شاء الله تفضلي حلوة وكل الطاقة الإيجابية اللي عندك، ونفضل نشوفك وإنتي بتكبري من غير ما حد يتنمر أو يقلل من قدرتك".

وكتبت أيتن عامر على صورها: "النهارده أنا قبلت ليال، المحاربة ليال، أنا مبسوطة أوي إن المسرحية عجبتك، إن شاء الله تعجب كل الأطفال.. يلا نشجع ليال في رحلتها بالمشاية السحرية".

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بينما قال هشام ماجد: "بنت كلها طاقة وبهجة ولذاذة وخفة دم، نورتينا يا ليال يا حبيبتي".

وكتب حازم إيهاب: "أنا إمبارح قابلت ليال.. المودل القمر اللي لولا مامتها كنت خدتها معايا وأنا مروح، مش قادر أوصف ولا أعبر أنا كنت مبسوط، وأنا مع كتلة الطاقة دي ازاي، ليال بنت قوية جدا وبتحس بكل حاجة حواليها وكفايه الكام الساعه اللي كنت معاها فيهم إمبارح بجد فرقوا معايا جدا، والكلام مع مامتها علمني حاجات كتير اوي، أنا بحبك يا ليال و إن شاء الله هترجعي أحلى وأقوى من الأول بكتير".

يذكر أن مسرحية عطل فني بطولة هشام ماجد وشيكو وأكرم حسني ونشوى مصطفى وأيتن عامر وإسماعيل فرغلي، تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر ومحمد الزغبي وضياء محمد، وإخراج أوتاكا.