"ليش علقتني فيك عالفاضي".. فتاة تعاتب الشرنوبي بعد خطبته والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عاتبت إحدى الفتيات، اللواتي يتابعن الفنان محمد الشرنوبي، على خطبته التي احتفل بها مساء أمس الأربعاء، من خلال حسابه على موقع "تويتر".

وغردت الفتاة، من خلال حساب يُدعى "نجمة"، بتغريدة عاتبته خلالها إذ قالت: "ليش كنت حاطط لايك ومعلقني فيك على الفاضي"، ورد الشربوني بـ"إيموجي" يشير لعدم فهم الأمر.

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وتفاعل البعض مع التعليق، قائلين: "الشرع محلل أربعة"، "يارب ما نكون بوضعك"، فيما اكتفى الآخرون بتعليقات ضاحكة.

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي أمس الأربعاء بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.