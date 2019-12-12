محمد اسماعيل - القاهرة - تفاعلت الراقصة الروسية جوهرة، مع سقوط الأمطار على بعض المحافظات في مصر، خلال سفرها إلى الكويت.
ونشرت جوهرة فيديوهات وهي على متن الطائرة، كما نشرت فيديو آخر لطقس القاهرة، صباح اليوم، وعلقت عليها: "هل تبكي لأنني غادرتها؟ ووضعت صورة مصر".
واحتفلت جوهرة بعيد ميلادها، أمس، وعلقت على صورتين لها وهي صغيرة: "في الساعات القليلة قبل عيد ميلادي، لدي رغبة واحدة، دع الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة على متن طائرة: "هل القاهرة تبكي لأنني غادرتها؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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