أنغام وزوجها يحتفلان بخطوبة الشرنوبي وراندا رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام وخطيبة محمد الشرنوبي، صورة عبر خاصية الاستوري على حسابها بإنستجرام، من احتفال أنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم بالخطوبة.

وظهر في الصورة الشرنوبي وخطيبته، وأنغام وأحمد إبراهيم، وهم يحتفلون في أحد الأماكن العامة.

وعلقت على الصورة: "معا في كل شيء".

وأعلن الشرنوبي، أمس، عن خطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وتعد هذه الخطوبة الثالثة للشرنوبي، بعد المنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت، ابنة الفنانة أمل رزق.