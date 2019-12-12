زينة تودع 2019 بصورة كوميدية.. والجمهور: "ألف سلامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حاولت الفنانة زينة، أن تصف كم المعاناة التي تعرضت لها خلال عام 2019، بطريقة كوميدية، إذ شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"تويتر"، صورة لها من أحد أعمالها.

وظهرت "زينة"، في الصورة، وهي على سرير المسشتفى وبوجهها العديد من الكدمات، وعلقت عليها قائلة: "نودع عام 2019 ونحمد الله على كل شيء".

وانهالت تعليقات مستخدمي "تويتر"، على الصورة، ظنا منهم أنها تعرضت لحادث، بعضهم تساءل عن ما حدث لها؟، والبعض الآخر تمنى لها الشفاء العاجل.

على جانب آخر، تنتظر زينة عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، بطولة تامر حسنى، وتأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، الذي يعرض يوم 25 ديسمبر الجاري.