تراند اليوم : الإمارات تكشف عن هدية الشيخ زايد لـ "أم كلثوم"

في عام ١٩٧١، قامت المطربة المصرية الراحلة "أم كلثوم" بزيارة نادرة إلى الإمارات، أهداها خلالها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس البلاد، قلادة من اللؤلؤ الطبيعي

تعد زيارة "سيدة الغناء العربي"، أم كلثوم، إلى أبوظبي، عام 1971، بمثابة حدث تاريخي مهم، إذ قام خلالها مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بتقديم هدية

واليوم يعرض متحف اللوفر أبوظبي هذه القطعة النادرة التي أهديت لـ"كوكب الشرق"، بمعرضه تحت عنوان "10 آلاف عام من الرفاهية"، الذي افتتح في 30 أكتوبر الماضي.



ونقل موقع (CNN) بالعربية عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن القلادة مكونة من ألف و888 حبة لؤلؤ طبيعية في 9 صفوف، وتزينها زخرفة إطارية باللونين الأخضر والأحمر، وتشبه في تصميمها القلادة الهندية التقليدية، والمعروفة باسم"ساتلادا".

واعتبر المتحف عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" أن هذه الهدية تؤكد على تاريخ الإمارات الطويل وخبرتها في تجارة اللؤلؤ، حيث كانت المنطقة المُصدّر الرئيسي للّؤلؤ في العالم.