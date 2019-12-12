حصان الراحل شعبان عبد الرحيم يموت حزناً عليه- فيديو

كشف وحيد شعبولا، مساعد الفنّان المصري الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، عن خبر موت الحصان الخاص بالراحل حزناً عليه، وفق ما رجّح.
وأوضح وحيد وفقاً لموقع “في الفن”، أنّهم فوجئوا بأنّ حصان عبد الرحيم رفض تناول الطعام والشراب بشكل نهائي بعد وفاة صاحبه الفنان، ولم يستطع أحد السيطرة عليه. وأضاف شعبولا أنه تمّ استدعاء الطبيب الخاص بالحصان ولكنّه لم يعرف سبب مرضه حتى تُوفّي حزناً على صاحبه.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الرحيم توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 62 عاماً بعد أيام قليلة على إحيائه حفلة ضمن مهرجان “موسم الرياض” في السعودية، واشتهر كثيراً بأغنية “أنا بكره إسرائيل”.
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