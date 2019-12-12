شاهد .. الفنان الشعبي بدر الحبيش يشعل حفل “سمرات موسم الرياض” بأغنية “بيني وبين السهر قصة”

شهدت فعاليات موسم الرياض اليوم مشاركة الفنان الشعبي بدر الحبيش ، وذلك في “سمرات موسم الرياض” . وأطرب الفنان الشعبي الحضور بأغنية “بيني وبين السهر قصة” ، حيث تفاعل الحضور معه من النساء والرجل وتمايلوا مع ألحان الموسيقى.

كما تم إعداد الحفل لكي يجعل الحضور يعيشون وكأنهم في البر ، وسط النار وشاي الجمر والخيام . جدير بالذكر أن الفنان عبادي الجوهر قد شارك أيضاً بالحفل ، ومن بين الأغنيات التي أداها في الحفل أغنية “كل العواذل” .