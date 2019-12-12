شاهد: أحلام تظهر مع ابنها “فاهد” بعد حفل عمان وتقول لمتابعيها “أمنتكم أدعو له” !

الفنانة أحلام عن صور نجلها فاهد من جلال جلسة تصوير خضعت لها في عمان عقب إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية هناك.

ونشرت “أحلام” الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت تعليقًا عليها قائلة :”ما شاء الله لا قوة إلا بالله 5/12/2019 كانت ليلة تاريخية في عمان الحب في السلطنة شكراً لكم، أحلى أيامي وأنت جنبي وبقربي ولدي وقطعة من روحي وقلبي فاهد ولدي ربي يحميك ويسخر لك الأرض ومن عليها ويجعل لك شأن ويجعل منك شأن أمنتكم ادعوا له”. وردًّت الفنانة إليسا، على منشور “أحلام” قائلة:” ربنا يحميه”، فيما قالت الفنانة “سيرين عبد النور”: ”الله يحميلك ياه أم فهد”، بينما قالت الفنانة “أنغام” :”يارب احفظ ما شاء الله فهود القمر”.