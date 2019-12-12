شاركت الفنانة زينة جمهورها بصورة، إختارتها لتودع بها العام الماضي وتستقبل عامًا أخر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
ظهرت زينة في الصورة وهي
يذكر أن زينة تشارك حاليًا في فيلم "الفلوس"، الذي تقوم ببطولته إلي جانب تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام، نانسي صلاح، كميل سلامة، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. زينة تودع عام 2019 علي طريقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.