شاهد.. زينة تودع عام 2019 علي طريقتها

شاركت الفنانة زينة جمهورها بصورة، إختارتها لتودع بها العام الماضي وتستقبل عامًا أخر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

ظهرت زينة في الصورة وهي

علي سرير المستشفي ووجهها مليئ بالكدمات، إشارة منها إلي ما لاقته في ذلك العام من متاعب، وعلقت قائلة: "بنودع 2019، يودعها بالحمد لله".يذكر أن زينة تشارك حاليًا في فيلم "الفلوس"، الذي تقوم ببطولته إلي جانب تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام، نانسي صلاح، كميل سلامة، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق