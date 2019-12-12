تراند اليوم : تعرف على أرباح “استدعاء ولي عمرو” في أول أيام عرضه

حقق فيلم “استدعاء ولي عمرو” إيرادات وصلت إلى 25 ألفا و526 جنيها في أول أيام عرضه مساء أمس الأربعاء، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ”الوطن”.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، ويسلط العمل الضوء على قضية التعليم وما يتعرض له الأطفال خلال مراحل التعليم المختلفة في رسالة واضحة بضرورة اتباع الأساليب الجيدة لتربية النشئ على القيم والمبادئ السليمة، بالإضافة إلى تطرق العمل لعدد من القضايا والأزمات التي مر بها المجتمع في الآونة الأخيرة.

والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري وبطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبري فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، وإيمان السيد، ومي كساب، وندى بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، وأماني كمال، وعمر زهران، وصبري عبد المنعم، وكلوديا حنا، ومهندس ديكور عماد الخضري، ومدير تصوير تامر جوزيف، والمنتج الفني وليد النجار، وإنتاج شركة الفارس.