تراند اليوم : طلاب “فيكتوريا كولدج” يقدمون أول أفلامهم “قبضة الأمنيات”

انتهي فريق تمثيل مدرسة فيكتوريا كولدج القسم الأمريكي، من تصوير الفيلم الروائي القصير “قبضة الأمنيات” المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الأمريكي وليام جاكوبس.

قدم المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار، حبيبة عصام تحت إشراف هبه هاني مدرس أول اللغة الإنجليزية بالمدرسة وهدير مدير القسم الأمريكي.

الفيلم بطوله محمد قدري الحجار ونوال عصام الشويخ وحبيبة عصام وإيرام سكورت وهنا طارق ويوسف حسن وعبد الرحمن خالد، ومجدي حسين ومحمد مكرم، و ساعد في الإخراج مجدي حسين وعبد الرحمن خالد الفيلم من تصوير وإخراج نهى دراجو.

تدور أحداث الفيلم حول رجل ساخط على حياته تسوقه الأقدار إلى ساحر هندي يمنحه “قبضة الأمنيات”، لتحقيق ثلاث أمنيات له فقط، ومع كل أمنية تحدث له كارثه تجعله يعيد التفكير في معنى السعادة الحقيقي.

وقالت هبة فؤاد مدير عام مدرسة فيكتوريا كولدج، في بيان، إن المدرسة تهدف من خلال تشجيع هذه الأعمال الفنية إلى تطوير التعليم بمنهجه الأمريكي، لتحقيق الاستراتيجية العامة التي وضعها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم للخروج من المنظومة التقليدية للتعليم والتي دائما ما تضع الطالب في دور المتلقي السلبي.