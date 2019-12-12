تراند اليوم : ستوديو مصر يعلن عن مسابقة لكتابة السيناريو

أعلن ستوديو مصر، عن فتح باب التقديم لمسابقة كتابة السيناريو، والتي سيتم من خلالها اختيار 5 كتاب للانضمام لفريق ستوديو مصر.

وجاءت شروط المسابقة كالتالي : 1- موضوع السيناريو: قصة حب في شهر يناير 2011. 2- طول الفيلم بحد أقصى 5 دقائق. 3- لغة السيناريو العربية أو الإنجليزية. 4- أخر موعد للتسليم 1 يناير 2020. وعلى الراغبين في الاشتراك إرسال البينات الشخصية والسيناريو على ” [email protected]”

عن ستوديو مصر

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تم افتتاح ستوديو مصر، في السابع من مارس عام 1935 ليساهم في ذلك الوقت في دعم وتقدم السينما في مصر وذلك من خلال شركة مصر للتمثيل والسينما التي كانت إحدى المؤسسات العملاقة التي انشأها الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب منذ عام 1927

أنتج ستوديو مصر، فيلمًا قصيرًا لمدة عشر دقائق للإعلان عن المنتجات المصرية، كما أنتج نشرة أخبار أسبوعية عن الأحداث في مصر يتم عرضها في دور العرض قبل بداية أي فيلم، وقام أستوديو مصر بإرسال البعثات الفنية من المصريين إلى أوروبا لتعلم فنون التصوير والإخراج والديكور والمكياج فسافر أحمد بدرخان – موريس كساب( إخراج، ) حسن مراد- محمد عبد العظيم (تصوير، (مصطفى والى( صوت، (ولي الدين سامح (ديكور، (نيازي مصطفى (مونتاج، وتم تعيين الفنان أحمد سالم مديرا لأستوديو مصر، أول فيلم تم إنتاجه كان فيلم (وداد) عام 1935 لكوكب الشرق أم كلثوم

وقد أكد طلعت حرب، على أهمية السينما وخطورة دورها عندما قال “إننا نعمل بقوة اعتقادية وهي أن السينما صرح عصري للتعليم لا غنى لمصر عن استخدامه في إرشاد سواد الناس”