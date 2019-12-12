تراند اليوم : هيا دي ملكة جمال الكون .. درة جننت الجمهور علي إنستجرام – شاهد

نشرت الفنانة درة مجموعة من الصورة من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة بفستان أبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها الأنوثية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة درة مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالى: “ملكه جمال العالم” _ ” حلوة” _ “كتير أنيقة ما شاء الله” _ “يخجل الجمال من ان يقترن بك فأنت من أذهلت الجمال من جمالك” _ “درة قلبي والله”.

وكان قد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أخبارا تفيد بزواج الفنانة درة، من الراحل نور الشريف سرًا، مما جعل جمهورها يتساءلون عن حقيقة الأمر.

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بينما نفت الفنانة درة، كل ما أثير عنها، حيث قالت في تصريحات صحفية، إن هذه شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.