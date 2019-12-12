كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة إلتقطت منذ 20 عاماً للفنانين اللبنانيين ​عاصي الحلاني​ و​وائل كفوري​.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، متحدثتي عن إختلاف ملامح كلّ منهما، إذ أشار الكثيرون إلى أن الحلاني لايزال يحافظ أكثر على ملامحه، بينما هناك فرق واضح وكبير في ملامح وجه كفوري بين الماضي واليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة منذ 20 عاماً.. شاهدوا كيف كانا عاصي الحلاني ووائل كفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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