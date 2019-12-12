شاهد .. أنغام تحتفل بخطوبة محمد الشرنوبي

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كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - أعلن الفنان المصري ” محمد الشرنوبي ” يوم أمس عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن خطوبته على ” راندا رياض ” مديرة أعمال الفنانة المصرية ” أنغام ” في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين .
ونشرت ” راندا رياض ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري صورة من إحتفال الفنانة أنغام بهما بعد حفل الخطوبة وحرصها على تهنئتهما .
حيث ظهر في الصورة كلا من محمد الشرنوبي وخطيبته وأنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم وهم يحتفلون في أحد الأماكن العامة .
وكتبت راندا رياض في تعليقها على الصورة قائلة : ” معا في كل شيء ” .
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