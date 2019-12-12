شاهد .. للمرة الأولى فندق خاص للقطط في هذه الدولة العربية

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - قام كلا من ” محمد بطحة ” و ” لين آغا ” وهم زوجان سوريان بإفتتاح أول فندق خاص للقطط في سوريا وأطلقوا عليه ” Paw Cats Hotel ” .

وذلك في مبادرة شخصية منهما من أجل توفير أجواء جيدة للقطط التى لا يتمكن أصحابها من رعايتها لفترة معينة .. معتبرين أن هذه التجربة من المشاريع الصغيرة الناجحة التي يجب مشاركتها .

ووفقا لموقع ” سبوتنيك ” فإن الزوجان تمكنا من تأسيس الفندق في عام 2018 وهما من يقوما بإدارته والإشراف على خدماته واحتياجاته بشكل مباشر من خلال خبرتهما في هذا المجال .

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وعن السبب من وراء إقامتهم لمثل هذه النوعية من الفنادق قال محمد بطحة : ” أتت الفكرة من حاجتنا لمكان يوضع فيه حيواننا الأليف أثناء سفرنا طبعا هذا شيء مهم بالنسبة لنا وللكثير من الأشخاص الذين ليهم حيوان أليف في منزلهم هم يعرفون تماما عن ماذا أتحدث وصعوبة فقدانه ” .

وأضاف : ” في هذه الحرب على سوريا تضررت الناس وأيضا تضررت هذه الحيونات الأليفة ..هذه الحيونات لا تستطيع التعبير عن مشاعرها لذلك هي بحاجة لمن يرعاها في تلك الظروف .. هناك الكثير من الأسر التي هاجرت وتخلت آسفة عن حيواناتها وقد شجعتنا الحرب على ذلك وإذا كنا سننتظر الظروف فلن نقوم بأي شيء لان الحرب طويلة في سوريا ” .

وعن طبيعة الحياة في الفندق والخدمات التي يقدمها أشار محمد بطحة إلى إنهم لا يقوموا بحصر القطط في مكان محدد بل لهم حرية التجول والحركة .. وإنهم يستقبلوا شهريا ما يقارب 15 قط موضحا : ” بعض القطط لا تستطيع الانسجام بدا فنحاول عزلها بمكان خاص لكيلا تتعرض لأي خطر من قطط أخرى ” .

وتابع : ” نحاول تأمين أجواء قريبة جدا لتلك التي يعيشها عند صاحبه الأساسي .. كما أن القطط تتعرض لمراجعات دورية من قبل الطبيب البيطري وأن شرط الاستقبال الأساسي هو أن يكون القط ملقح وخالي من أي مرض ” .