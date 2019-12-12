شاهدوا.. ياسمين صبري تلفت الأنظار وتثير الجدل بفستان الشبك

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كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري جدلاً كبيراً، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها لفتت أنظار الكثيرين.
وظهرت صبري في الصورة وهي تجلس على سرير، مرتدية فستاناً من الشبك مع بطانة داخلية، وقد أثنى الكثير من المتابعين على جمالها وأناقتها.
كما نشرت صبري قبل ذلك صورة أخرى، ظهرت فيها وهي تجلس على الأريكة حافية القدمين.
يُذكر أن صبري كانت قد تضامنت مع الممثلة المصرية نسرين أمين، بعد تصريحات المخرج المصريشاهدوا ضدّ الأخيرة، وكتبت: “هو احنا عندنا كام نسرين أمين؟ معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم، أنتي ست الستات”.
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