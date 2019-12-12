محمد صلاح يرقص باليه.. ولوفرين يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر مختلف حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في “فيس بوك، وإنستجرام، وتويتر”.

لاعب منتخب مصر ظهر في الصورة وهو يؤدي رقصة باليه، وعلق عليها قائلا: “باليه على البساط”، وهو ما لقي ردود فعل واسعة من جانب متابعيه، وحتى من زميله في ليفربول، المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

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لوفرين – وهو الصديق المقرب من صلاح في ليفربول - علق على الصورة في حساب صلاح على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلا: “اليوم عطلة.. ارتاح من فضلك”.

محمد صلاح نشر الصورة بعد مرور أقل من 24 ساعة على قيادته لفريق ليفربول لبلوغ الدور ثمن نهائي لدوري أبطال أوروبا، بتسجيله الهدف الثاني في فوز “الريدز” على سالزبورغ 2- صفر في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

الهدف يعد رقم 11 لمحمد صلاح مع ليفربول خلال هذا الموسم، ورفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفا مع النادي في دوري أبطال أوروبا.