ليلى علوي تحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. صور من الذكريات

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده، شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي جمهورها في صور نادرة لها مع الكاتب الراحل نجيب محفوظ.

ليلى علوي نشرت صور من احتفالها بعيد ميلاد محفوظ عام 2001، وكتبت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»: «من احتفالنا بعيد ميلاد الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ سنة 2001».

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الفنانة المصرية أضافت: «كل عام وأعمالك خالدة وباقية في كل منصات التعبير والفن والأدب، ومدرسة للأجيال الحالية والقادمة .. علمتنا فيها إن العظماء لا يرحلون».

الصورة ظهرت فيها الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وتلقت ليلى عدد من التعليقات الإيجابية، وتذكر الجمهور معها الأعمال لنجيب محفوظ.

نجيب محفوظ من مواليد 11 ديسمبر عام 1911، ورحل في عام 2006، وهو روائي مصري، وأول مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب، له اعمال عدة ومنها: «الثلاثية، أولاد حارتنا، الحرافيش، القهاوي، وحصل محفوظ على جائزة نوبل عام 1988.

ليلى علوي تغيبت عن الدراما لأكثر من عام، وكان آخر أعمالها مسلسل «هي ودافنشي»، مع الفنان خالد الصاوي.