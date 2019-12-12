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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علقت الفنانة السورية رغدة على الصورة التي تم تداولها مؤخرا، وأظهرت تقدمها في العمر بشكل كبير.
الفنانة السورية عبرت، خلال ندوتها بقصر السينما، عن استيائها الشديد ممن يشوهون صورتها، ويتحدثون عن تقدمها في العمر وتغير ملامحها.
وأكدت أنها لا تخجل من عمرها، ولا تهتم بالشكل الذي تظهر به أمام الكاميرات، لافتة إلى أنه عندما يصل الأمر إلى تشويهها فإنها لن تقبل ذلك.
وأضافت أن تلك الحملة تشمل عظماء الفن من الأجيال السابقة، وأن حملة التشويه ضدها ليست وليدة اللحظة، لكنها بدأت العام الماضي عندما صبغت شعرها باللون الأشقر من أجل عمل فني.
الفنانة السورية أكدت أنها ترفض إجراء عمليات تجميل، حيث أنها تريد أن تعيش عمرها بكل تقلباته.
وكان الفنان المصري تامر عبدالمنعم، قد نشر مؤخرا صورة له برفقة الفنانة السورية رغدة، عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.
رغدة، ظهرت في الصورة بملامح صادمة وذلك بسبب ظهور علامات التقدم في العمر عليها والنحافة التي ظهرت على وجهها.
من ناحية أخرى بدأت قناة “الحياة” مساء السبت 30 نوفمبر عرض أولى حلقات مسلسل “الضاهر” الذي تخوض بطولته الفنانة رغدة والنجم محمد فؤاد وذلك بعد سنوات من المنع بسبب خلافات مع الرقابة ومع بعض أبطال العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر رغدة: يريدون تشويهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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