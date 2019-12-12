حورية فرغلي تكشف سبب تغيبها عن العرض الخاص لفيلمها «استدعاء ولي عمرو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم العرض الخاص لفيلم “استدعاء ولي عمرو”، مساء الإثنين 9 ديسمبر، وذلك في إحدى دور العرض السينمائية بالمنيل، فيما تغيبت بطلة الفيلم الفنانة حورية فرغلي عن الحضور.

حورية أصدرت بيانا صحفيا، قالت فيه إن سبب غيابها عن العرض الخاص للفيلم ليس لوجود خلافات مع فريق العمل، لكن بسبب تواجدها خارج البلاد.

وأضافت أنها متواجدة منذ فترة في لندن لمتابعة بعض الأمور الخاصة، مؤكدة أنها كانت تعتقد أن عرض الفيلم سيكون في موسم إجازة نصف السنة كما كان الاتفاق مع الشركة المنتجة.

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وأضافت، في بيانها، أنه بعدما تم تغيير الموعد وعرضه مبكرا لم تستطع تغيير خطتها والعودة لحضور العرض الخاص.

وكان العرض الخاص لفيلم “استدعاء ولي عمرو” قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم محمد عز، محمد لطفي، سماح أنور، مها أحمد، صبري فواز، والسيناريست محمد سمير مبروك، والمخرج أحمد البدري.

وفيلم “استدعاء ولي عمرو” من بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبرى فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، وإيمان السيد، ومي كساب، والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محي، ويظهر عدد من ضيوف الشرف وهم: انتصار، وأماني كمال، وعمر زهران، وصبري عبد المنعم، وكلوديا حنا، والفيلم من إنتاج شركة الفارس، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.