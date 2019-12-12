ميس حمدان تدرب ابنة شقيقتها على الرقص الشرقي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المعروف عن الفنانة الأردنية ميس حمدان شغفها بالرقص بجميع أنواعه، حتى أنها تشارك محبيها بين الحين والآخر بمقاطع فيديو من التدريبات التي تخضع لها في أنواع مختلفة من الرقصات.

ميس استجابت لطلب ابنة شقيقتها الفنانة المصرية مي سليم الوحيدة «لي لي»، وصديقتيها لتعليمهن بعض حركات الرقص الشرقي، حيث اختارت الفنانة أغنية «كله الا حبيبي» للفنان المصري عمرو دياب، وبالفعل سجلت مقطع فيديو طريف من كواليس درس الرقص الذي خضعت له الأطفال الثلاثة على يد حمدان.

وفي الفيديو، استعرضت الفنانة احترافها للرقص الشرقي، وحاولت تعليم بعض الحركات لـ«لي لي» وصديقتيها، وكتبت ميس معلقة عليه: «لىً لىً بنت مي و اصحابها خواجات حبتين فطلبو مني اوريهم كم حركه عربي وزي منتو شايفين يجننو...... مي سليم ارجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك ...ربنا يحميلكو ولادكم كلكم».

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يُذكر أن ميس اعترفت في تصريحات صحفية أنها تعيش حالة نفسية سيئة بسبب ابتعادها عن الشاشة منذ فترة، وقالت: «لا أخجل أن أقول بأنه لم يأتِ من يستغل مواهبي ، ولم أحقق ما أطمح به لغاية الآن، وهذا ما سبب لي كآبة وحزن شديدين، فبات يرافقني طوال الوقت شعور فقدان الطاقة والأمل، وأعلم أن كل فنان يمر بما أمرّ به من تعاسة واكتئاب وأتمنى أن أخرج من حالتي هذه بأقرب وقت».

المسلسل البدوي «نوف» آخر ما عُرض لميس رمضان 2018، كما كان مسلسل «طاقة نور» آخر ما عُرض لها في الدراما المصرية عام 2017.