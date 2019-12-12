ظافر العابدين يستعد لتصوير «عروس بيروت 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم التونسي ظافر العابدين، لتصوير الجزء الثانى من مسلسل “عروس بيروب”، نهاية شهر يناير 2020، وذلك بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول، وبعد إنتهاءه من تصوير مشاهده فى فيلم “العنكبوت” للنجم أحمد السقا ومنى زكى للمخرج أحمد نادر جلال.

ويشارك في بولة الجزء الثاني من أحداث العمل، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

ومن جهة أخرى، ينشغل ظافر العابدين حالياً، بتصوير فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا والذى يخوض به ثانى تجاربه فى السينما المصرية بعد فيلم “أبو شنب” مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه فى عام 2016، ويشارك فى بطولة “العنكبوت” يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.