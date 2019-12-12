تشارليز ثيرون ونيكول كيدمان ومارجوت روبى في عرض «Bombshell».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، برفقه النجمة نيكول كيدمان، والنجمة مارجوت روبي، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، العرض الخاص لفيلم ” Bombshell ” و الذي أقيم في مسرح ريجنسي فيليدج في ويستوود بكاليفورنيا.

نجمة هوليوود الشهيرة شارليز ثيرون، كما حضرت العرض، بفستان اسود قصير، وعاري الكتفين وحضر أيضا العرض كل من جون ليسجو و شارليز راندولف وجاي روتش.

وظهرت نيكول كيدمان على السجادة الحمراء مرتدية “بذلة” كلاسيكية باللونين الأسود و الفضى، وهي من تصميم دار أزياء ” Saint Laurent”.

Advertisements

كما حضرت العرض النجمة العالمية مارجوت روبي التي خطفت الأذهان بإطلالتها المميزة ، فقد ظهرت بفستان قصير باللون البنفسجي و هو من تصميم دار أزياء ” Giambattista Valli “.

وكانت النجمة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، قد شاركت في حفل جوائز Glamour Women Of The Year، الذي يكرم البارزات من نساء هوليوود كل عام على ما قدمنه من إنجازات على مدار العام.

ومن جانبها نقلت جريدة الديلي ميل، البريطانية لقطات من ظهور تشارليز ثيرون بالحفل وقد ظهرت بإطلالة بيضاء مميزة، جذبت لها أنظار الحاضرين.