أهل الفن في عزاء المخرج سمير سيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في المخرج المصري الراحل سمير سيف، والذي أقيم بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة.

توافد النجوم على الكنيسة لتقديم العزاء لأسرة الراحل، ومنهم منى زكي ومحمد هنيدي وحسين فهمي ولطفي لبيب وهاني رمزي وإلهام شاهين وشيري عادل، وغيرهم من النجوم.

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كان سمير سيف رحل عن عالمنا مساء الإثنين 9 ديسمبر، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 72 عاما.

وشهدت جنازة المخرج الراحل حضور عدد من نجوم الفن، منهم: محمود حميدة، وليلى علوي، وأشرف زكي، وعايدة رياض، ونبيل عيسى، والفنان محمود قابيل، والفنان محمد التاجي، والمنتج محمد العدل، والمخرج أمير رمسيس، والمخرج يسرى نصر الله.

والمخرج سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، وله أعمال شهيرة منها “المشبوه”، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة لعادل إمام منها “النمر والأنثى”، و”الهلفوت”، و”احترس من الخط”، و”شمس الزناتى».

كما تعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم “سوق المتعة”، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم “معالى الوزير”، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى “غريب فى بيتى” و”عيش الغراب».