جي جي حديد تكره الجيم.. فمن أين أتت برشاقتها؟

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قالت العارضة الأمريكية فلسطينية الأصل جي جي حديد، إنها تفضل “الموت” على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، وذلك وفقا لموقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير.

وكشف جي جي حديد، أنها تحافظ على قوامها الممشوق من خلال ركوب الدراجات والسباحة في الهواء الطلق، ولكنها قالت إنها لن تفضل أبدا الركض على جهاز المشي داخل صالة الألعاب الرياضية، على الخروج للسير لمسافات طويلة، لأنها تكره التمرين بين جدران ” الجيم “.

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وقالت جيجي: لا يمكنني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والركض هناك – فمن الأفضل لي أن أموت. لقد نشأت في الهواء الطلق، لذلك، فإن أفضل شيء بالنسبة لي هو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

وأضافت النجمة الشابة الشابة ذات الأصول الفلسطينية البالغة من العمر 24 عاما قائلة : أركب الدراجات في كل مكان، وأسبح في البحر في وقت الفراغ.

وأوضحت ابنة الملياردير والمطور العقاري المعروف، محمد حديد البالغ من العمر 71 عاما قائلة : لعبت كرة الطائرة لمدة 12 عاما، وأركب الخيول طوال حياتي، وأمارس الآن الملاكمة كل يوم.