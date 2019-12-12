الحسناء الفنلندية سانا مارين أصغر رئيسة حكومة بالعالم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختيرت سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما، لتشغل منصب رئيس الوزراء في فنلندا، في خطوة تجعلها أصغر رئيس حكومة في تاريخ بلادها والعالم.

سانا مارين التي كانت تتولى منصب وزيرة النقل، ستحل محل رئيس الوزراء السابق أنتي ريني، الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر الجاري، وتم انتخاب مارين في اجتماع لمجلس المفوضين للحزب الاشتراكي.

رئيسة الوزراء الشابة قالت في تصريحات صحفية: أمامنا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة.. لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف.

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سانا مارين من مواليد 16 نوفمبر 1985، ولدت في العاصمة هلسنكي ثم انتقلت لمدينة تامبيري والتحقت بالجامعة التابعة لها، وتخرجت في جامعة تامبيري وحصلت على ماجستير العلوم الإدارية عام 2017.

سانا بدأت العمل السياسي في عامها الـ 27، بانضمامها لمجلس مدينة تامبيري عام 2012، ثم تولت رئاسة مجلس المدينة عام 2013 وظلت تشغل هذا المنصب إلى عام 2017.. وفي عام 2014، انتخبت لتشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وأصبحت عضوة في البرلمان عام 2015.

تولت مارين في شهر يونيو 2019 وزارة النقل والاتصالات، وتعتبر بتوليها رئاسة الحكومة قد تقدمت على أصغر رئيس حكومة سابق وهو الأوكراني أولكسي غونتشاروك، والذي يمر بعامه الـ35.. تعتبر ثالث امرأة تقود الحكومة الفنلندية.