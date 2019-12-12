نادر الأتات يحتفل بالأعياد بين سوريا وقطر

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متابعة بتجــــــــــرد: يحتفل النجم اللبناني نادر الأتات بعيدي الميلاد ورأس السنة بين سوريا وقطر.
ويُحيّ “الأتات” حفل عيد الميلاد في فندق “فور سيزون” في العاصمة السورية دمشق مساء الثلاثاء في الرابع والعشرين من الشهرالحالي.
ويستقبل العام الجديد ٢٠٢٠ في العاصمة القطرية الدوحة، اذ يُحيّ حفل ليلة رأس السنة في Moonstone/ Ballroom.
ويُقدم الأتات خلال الحفلين مجموعة من أغنياته القديمة والجديدة، خاصةً أغنية “ونطرتك” التي صدرت الصيف الماضي وحققت إنتشاراًواسعاً.
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