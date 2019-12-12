بعد عشر سنوات.. أغنية كارول سماحة تعود إلى الواجهة من جديد

متابعة بتجــــــــرد: عادت أغنية “حدودي السما” التي طرحتها النجمة اللبنانية كارول سماحة منذ عشر سنوات وتحديداً في عام 2009 ضمن ألبوم يحمل نفس الإسم إلى الواجهة من جديد.

وفي التفاصيل، طرحت كارول عبر قناتها على موقع “يوتيوب” فيديو للعرض الذي قدّمته للأغنية على المسرح في حفل “الحلم” الذي أحيته منذ فترة في مصر، فتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتناقل محبو كارول سماحة الفيديو، تماماً كما يفعلون في كلّ مرّة تطلق فيها مقاطع فيديو من اللوحات الإستعراضية التي تقدّمها في حفلاتها الكبيرة.

ومن المعروف أن أغنية “حدودي السما” من كلمات وألحان مروان خوري ومن توزيع ميشال فاضل وحققت لدى طرحها نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي.

على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة حالة من النشاط الفني إن كان على صعيد الإصدارات الفنية أو الحفلات الغنائية، وذلك بعد طرح فيلمها الجديد “بالصدفة” في البلدان العربية، ونجاح أغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، فضلًا عن طرحها كليب خاص بأغنيتها المصرية الجديدة “انشالله”.

كلمات أغنية “حدودي السما”:

لا بتفهم بالكلام . ولا بتفهم بالوماء

انت حدودك هالارض . وانا حدودي السما

بدك سوى نتلاقى . وابقى الك مشتاقه

نمشي على نفس الطريق .

واشيى بسيطه كثير . مابتقدر تفهمى

ولا بمية سنه قادر تتعلمى

لازم تفهم عليا . من النظره اللي بعينيي

حبيبي انت او صديق .

كيف بدي اشتقلك انا . وقولك حبيبي

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والنجمه فوق ال بالسما اكثر قريبه

منك الي وانت معي . وايدك بإيدي

يامطفي بعيوني البريق .

انت ومعي مانك معي . واشعر لحالي

منسيه ومبارح صدا . وبكره حزين

ماعاد يعني لي الحلا . حتى جمالي

بفكر ع المرايه لحدا اسأل لمين

بدي انا رد اللي انا وفكر بحالي

عيد النظر بلي جرى وكل لي صار

هيدا انا رسمتك صور حلوه بخيالي

وابقى على حبي الك…

لمشاهدة فيديو أغنية “حدودي السما” من حفل “الحلم”:

الفيديو الرسمي لأغنية “حدودي السما”: