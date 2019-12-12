قصة أشهر دور في حياة بطل "فريندز" رون ليبمان

اشتهر الممثل الأمريكي رون ليبمان، الذي توفي منذ أيام، عن عمر ناهز 82 عاما، بدور ليونارد جرين والد ريتشل جرين في مسلسل "فريندز".



ولد ليبمان في 11 أكتوبر 1937 في نيويورك، وارتاد جامعة أوهايو ويسليان، وظهرت ميوله الفنية عند انضمامه في الخمسينيات لمجموعة Compass Players الموسيقية، ليتركها فيما بعد وينضم لـActors Studio، وينطلق في مسيرته بعالم التمثيل منذ ذلك الحين.

تزوج ليبمان من ليندا لافين عام 1961، زواجٌ انتهى بطلاق عام 1981، ليتزوج بعدها من الممثلة جيسيكا والتر عام 1983 التي دام زواجه منها حتى وفاته قبل بضعة أيام.





عمل ليبمان لـ6 عقود في المجال الفني، قضاها ما بين المسرح والأعمال التلفزيونية والسينمائية، نال عليها جوائز عدة، منها "جائزة توني" لأفضل ممثل في مسرحية عن دوره في "Angels in America: Millennium Approaches".

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اشتهر أيضا بعدة أدوار سينمائية منها "Where's Poppa?" عام 1970 و"Slaughterhouse-Five" عام 1972، إضافة لأشهر أدواره في فيلم "Norma Rae" والذي أدى بطولته عام 1979 بجوار الممثلة سالي فيلد.

وعبرت سالي فيلد عن حزنها لوفاته، حيث قالت "كثير من أفضل الذكريات كانت مع رون ليبمان، شكرا لك لكونك بطلي، فالترقد بسلام يا صديقي“.





رفض دوره في "فريندز":

وجسد ليبمان أشهر دور في حياته بمسلسل "فريندز"، وهو شخصية دكتور ليونارد جرين، والد ريتشل، والذي تميز بطبعه الغاضب معظم الأحيان، وهو الدور الذي رفضه ليبمان بداية.

ظهر "د. ليونارد" بـ4 حلقات بين عامي 1996 و2004، وكانت كفيلة بأن يكون دوره في المسلسل الكوميدي واحدا من أهم محطات مسيرته المهنية.

عام 2011 صرّح ليبمان بأنه لم يطّلع حتى على الدور المطلوب منه حين قُدم له، إذ قال آنذاك "لا أشاهد التلفاز بكثرة، وقد بدا لي الدور غبيا، لذا رفضته"، لكن إعجاب ابنته بالمسلسل التلفزيوني الشهير دفعها لإقناع والدها بقبول العرض وهو ما حصل بالفعل، ليصبح بطل المنزل ويُعرف بـ"والد ريتشل".



